محافظ السويس يخصص 5 ملايين جنيه للمستشفى العام

السويس - فريق المحافظات

قرر اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، دعم مستشفى السويس العام بخمسة ملايين جنيه، وذلك للتطوير العاجل لأقسام عمليات الرمد والعظام والأنف والأذن والحنجرة والمخ والأعصاب.

وقال الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان، إن هذا الدعم يستهدف التطوير العاجل للاحتياجات الطارئة قصيرة الأجل لحين التشغيل الكامل لمنظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن هذا الدعم هو استكمالاً لدعم اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس للقطاع الصحي بالمحافظة، حيث تم دعم المستشفيات بأجهزة التنفس وأسرّة لزيادة القدرة الاستيعابية أثناء ذروة جائحة فيروس كورونا وكذلك دعم إنشاء وحدة القسطرة، والتى تم تشغيلها رسمياً فى سبتمبر 2021 وقدمت خدماتها لما يقرب من 800 مواطن أغلبهم من الحالات الطارئة، بالإضافة إلى دعم منظومة التطعيم ضد فيروس كورونا .

وكان وكيل وزارة الصحة قد عقد اجتماعاً اليوم بفريق عمل إدارة مستشفى السويس العام، لبحث أعمال تطوير المستشفى.

ووجه "الحفناوى" باستمرار المرور والمتابعة لجميع الأقسام، وتذليل العقبات التى قد تحول دون حصول المواطنين علي الخدمات الطبية ودعم قسم طوارئ الباطنة بوسائل التبريد للحد من ارتفاع درجة الحرارة.