محافظ السويس يكرم أوائل الشهادة الإعدادية.. صور

السويس - فريق المحافظات

قام اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس بتكريم أوائل الشهادة الإعدادية، بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس وأحمد خشانة رئيس المجموعة البرلمانية لنواب حزب مستقبل وطن بالمحافظة والقيادات التنفيذية.



واشاد محافظ السويس بنتيجة الشهادة الاعدادية هذا العام والتي بلغت نسبتها 81.2٪ خاصة أن قائمة الأوائل ضمت طلاب من مدارس جديدة لم تظهر في الأعوام الماضية ومدارس أخرى كان طلابها في أخر قائمة الاوائل يتصدرون المراكز الأولى.



وطالب محافظ السويس بإعتماد الطلاب علي المدارس في تحصيلهم الدراسي وعدم اللجوء الي الدروس الخصوصية مستنكراً أن عدد الطلاب في مراكز الدروس يزيد عن عدد الطلاب في الفصول المدرسية رغم انها تستنزف وقت الطلاب وأموال الأسرة.



وأشاد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بالطالبة جنا عمرو محمد فرج، الحاصلة على المركز الثاني لتفوقها وحصولها على 279.25 درجة بدون اللجوء للدروس الخصوصية واعتمادها فقط على المدرسة والمذاكرة .



كان اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس قد اعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية بنسبة نجاح يبلغت 81.2 ٪.



وجاء الترتيب علي النحو التالي المركز الاول مروان صلاح عطيه الشحات مدرسه اللغات الإسلامية الخاصة والمركز الأول مكرر سما محمد إسماعيل عبد الرحمن مدرسه النصر بعتاقه المشتركه والمركز الاول مكرر بسمه محمد مجدي ضاحي مدرسه مصعب ابن عمير للتعليم الاساسي و جنى عمرو محمد فرج مدرسه طلائع المستقبل الخاصه و ماركو اسامه فهيم جبره مدرسه ابن الهيثم الخاصه و فرح عمر سيد عبد اللاه مدرسه الشبان المسلمين الخاصه و حبيبه كامل محمد مصطفى طلبه مدرسه تل القلزم الاعداديه بنات و سلمى هشام محمد طه مدرسه فتية الاسلام الخاصه و رنا طاهر علي طاهر مدرسه الصفا للتعليم الاساسي المشتركه و رحمه محمد عبد الرحمن عبد العال مدرسه الاباء الفرنسيسكان الخاصه و عمار محمد احمد الفاتح مدرسه مصطفى مشرفه الرسميه للغات ويوسف احمد فتوح عبد الحميد مدرسه الشبان المسلمين الخاصه وحسن وئام حسن ابراهيم مدرسه معاذ بن جبل المشتركه وعبير اسامه سيد احمد مدرسه صلاح نسيم للتعليم الاساسي المشتركه ورحمه غريب حسين عبد الحميد سلامه مدرسه مصعب بن عمير التعليم الاساسي وجهاد محمد احمد محمد مدرسه مصعب بن عمير للتعليم الاساسي ونوران يحيى حسن رفاعي مدرسه السويس القديمه الاعداديه بنات ومريم صلاح سلامه عبد الحميد مدرسه عمرو حامد للتعليم الاساسي المشتركه وحسن علي عبد الفتاح حسن هلال مدرسه محمد الدره الاعداديه بنون وعاصم ابو الحسن الشحات احمد مدرسه طه حسين للتعليم الرسميه للغات وجنى محمد الشريف سلام مدرسه الاباء الفرنسيسكان الخاصه و ندى طارق محمد مغربي مدرسه الحديثه الاعداديه بنات ومهاب احمد سليمان احمد سليمان مدرسه 25 يناير المتميزه.





جانب من التكريم



جانب من التكريم



جانب من التكريم