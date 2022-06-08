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لوغانسك: قوات أوكرانيا تستخدم سياسة الأرض المحروقة في دونباس

الأربعاء، 08 يونيو 2022 10:39 م
لوغانسك: قوات أوكرانيا تستخدم سياسة الأرض المحروقة في دونباس اوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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أكدت سلطات لوغانسك أن قوات أوكرانيا تستخدم سياسة الأرض المحروقة في دونباس، بحرقها للغابات وتدمير المناطق السكنية أثناء انسحابها، وفقا لروسيا اليوم.

وأضافت سلطات لوغانسك أنه أثناء انسحابهم، يستخدم الأوكرانيون سياسة الأرض المحروقة مثل أسلافهم الأيديولوجيين، ولا يقتصر الأمر على قصف البلدات، ولكن أيضا يقصفون الغابات، موضحة أن الجرائم البيئية للقوات المسلحة الأوكرانية أصبحت شائعة.

وقالت سلطات لوغانسك إنه من الصعب تقييم الضرر الذي ألحقه مسلحو أوكرانيا بالنظام البيئي للمنطقة، نرى الكثير من الغابات تحترق نتيجة القصف الأوكرانى، فيما يسعى المسلحون الأوكرانيون إلى تحويل أراضي دونباس إلى رماد غير صالحة للحياة البشرية، باستخدام سياسة الأرض المحروقة ليس فقط في المدن والبلدات في دونباس، ولكن في الغابات الموجودة في المنطقة أيضا.

 


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