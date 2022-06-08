لص يسرق شقة ويقتل صاحبتها فى أسوان.. اعرف التفاصيل

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان أسوان بمديرية أمن أسوان، بالعثور على جثة إحدى السيدات داخل مسكنها الكائن بدائرة القسم.

أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان إلى تحديد مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة، وببحثه عن مبالغ مالية بالشقة لم يعثر على شئ فقام بسرقة (هاتفها المحمول وكارت شحن كهرباء)، وضُبط بحوزته المسروقات المستولى عليها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.