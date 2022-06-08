جاء ذلك ضمن سلسلة من اللقاءات التى عقدها فياض اليوم الأربعاء، على هامش مشاركته فى مؤتمر "حوار الطاقة المستقبلى لمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا" المنعقد فى البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وترأس الوزير فياض جلسة حوارية حول أهمية "مشاريع كفاءة الطاقة في المبانى" بالشراكة مع الاتحاد من أجل المتوسط، مؤكدًا على أهمية إقرار مشروع قانون حفظ الطاقة الذى أرسلته الحكومة اللبنانية مؤخرًا إلى المجلس النيابى، مشيرًا إلى التوفير الكبير الذى يمكن أن يحققه إقرار هذا القانون على الفاتورة النفطية للبنان، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة.