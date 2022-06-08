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قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى، إن التصريحات المعادية للإسلام تشكل خطرًا جسيمًا على حماية حقوق الإنسان، وقد تقود إلى حلقة من العنف والكراهية.

جاء ذلك في بيان له اليوم أدان فيه التعرض لمقام الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جانات الحاكم فى الهند. واعتبر ميقاتي أن هذه التصريحات تندرج في سياق تصاعد حدة الكراهية والإساءة للرموز الدينية مع ظهور ظاهرة القمع والضغط على الحريات الدينية.

يذكرأن، قال مسئولون، الأربعاء، إن الشرطة في شمال الهند ألقت القبض على زعيم شاب في الحزب القومي الهندوسي الحاكم لنشره تعليقات معادية للمسلمين على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تصريحات مسيئة أدلى بها مسؤول حزبي آخر عن النبى محمد، ما أدى إلى احتجاجات دبلوماسية.

وبحسب وكالة رويترز ، أُلقي القبض على هارشيت سريفاستافا، وهو زعيم شاب من حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي، في مدينة كانبور في أعقاب توتر طائفى، الأسبوع الماضي، خلال احتجاج للمسلمين للتنديد بالتعليقات المعادية للإسلام.

وقال براشانت كومار المسؤول الكبير في الشرطة: "اعتقلنا السياسي المحلي لإدلائه بتصريحات تحرض ضد المسلمين"، مشيراً إلى أنه تم احتجاز ما لا يقل عن 50 شخصاً في أعقاب التوتر في كانبور.