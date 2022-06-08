لا تتخلص منها.. قشور الفاكهة والخضراوات غنية بالمعادن والفيتامينات

عند تناول الفاكهة أو الخضار، غالبًا ما يتخلص الناس من قشره اعتقاداً منهم أنها تحقق سلامة الغذاء والنظافة، ومع ذلك، في بعض الحالات، قد يؤدي التخلص من الجلد إلى التخلص من بعض الفوائد القيمة.

في حين أنه من الصحيح أن قشور بعض الفواكه قد لا يكون لها مذاق رائع، فمن الصحيح أيضًا أنها قد تكون محملة بالتغذية ومن خلال عدم تقشيرها، فمن المحتمل أنك ستوفر بعض الوقت، لكن هل تعلم أن قشور الموز مصدر غني بالألياف ويمكن تناولها بأمان؟

هنا بعض قشور الفاكهة والخضراوات التى يمكنك أن تأكلها بأمان وفقا لموقع " everydqyhealth :

المانجو: قد يكون اللب هو أفضل جزء من المانجو ولكن عندما يتعلق الأمر بالتغذية ، فإن قشرها ليس بعيدًا، قشر المانجو آمن للأكل وغني بفيتامين سي والألياف.

البرتقال يعندما يتعلق الأمر بتناول البرتقال ، فإن التقشير هو الطريقة الواضحة لفعل ذلك. لكن هل تعلم أن قشرته مليئة بمضادات الأكسدة ويمكن تناولها بأمان؟

البطاطس تعد البطاطس من أكثر الخضراوات استهلاكًا ، ويتم تحضيرها بطرق مختلفة في جميع أنحاء العالم. لكن إحدى السمات الشائعة لكل واحدة من هذه المستحضرات تقريبًا هي التخلص من قشرها. ومع ذلك ، فإن قشر هذه الخضار مليء بالألياف ويجب عدم التخلص منها.