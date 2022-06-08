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لافروف: يجب جعل منظمة معاهدة الأمن الجماعي عامل توازن في المنطقة الأوروأطلسية

الأربعاء، 08 يونيو 2022 12:19 ص
لافروف: يجب جعل منظمة معاهدة الأمن الجماعي عامل توازن في المنطقة الأوروأطلسية لافروف
كتب أحمد عرفة

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أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ضرورة أن تمثل منظمة معاهدة الأمن الجماعي الروسية عاملا يضمن التوازن في المنطقة الأوروأطلسية، وفقا لروسيا اليوم.

وقال وزير الخارجية الروسي إنه يجب أن تعمل منظمة معاهدة الأمن الجماعي كعامل يضمن التوازن في المنطقة الأوروبية الأطلسية، معربا عن ثقته في أن سلطة المنظمة في العالم سوف تنمو، وسوف يصبح صوتها أكثر وأكثر ثقلا.

وفى وقت سابق قال رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، إن القوات الروسية وقوات إقليم "لوجانسك"، بدأت هجوما شاملا على أراضي الإقليم.

 

 

وقال قديروف في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" الثلاثاء إن: "الوحدات الشيشانية، إلى جانب التشكيلات العسكرية الأخرى لروسيا ولوجانسك، تشن هجوما شاملا ضد مواقع القوميين الأوكرانيين، وباستخدام تكتيكات جديدة، أصبحت أكثر فاعلية في تدمير معدات العدو والمواقع الدفاعية".

 

 

وكان وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، قد قال في وقت سابق، إن 97% من أراضي لوجانسك تمت السيطرة عليها بالفعل.

 

 

 


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