كتبت فاطمة خليل

فيروس كورونا له تأثير على كل عضو في الجسم وعلى الرغم من أنه عدوى تحدث في الجهاز التنفسي بشكل أساسى ، إلا أن تأثيره يظهر على كل أعضاء الجسم تقريبًا ، من بين الطرق العديدة التي يمكن أن يؤثر بها فيروس كورونا على صحة الإنسان، هى تدهور صحة العظام، في هذا التقرير نتعرف على كيفية تأثير فيروس كورونا على صحة العظام، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

كيف يؤثر فيروس كورونا على صحة العظام؟



يعد الاستخدام المفرط للستيرويدات، وقلة التعرض لأشعة الشمس أثناء عمليات إغلاق كورونا وقلة النشاط البدني بسبب العمل من المنزل بعضًا من التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لكورونا على صحة العظام.

لتقليل مخاطر فقدان العظام، يحتاج الشخص إلى تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم، والحصول على ما يكفي من فيتامين (د) ، وكذلك تناول كميات كافية من الفواكه والخضروات الموسمية والطازجة.

هشاشة العظام



يمكن أن يؤثر استخدام المنشطات أثناء الإصابة بفيروس كورونا على تكوين العظام يمكن أن يجعل العظام هشة ويؤدي إلى هشاشة العظام.

في ضوء الوضع الطويل لفيروس كورونا ، والذي يجد العديد من المرضى صعوبة في العودة إلى المسار الصحيح، تتفاقم حالة هشاشة العظام.

يوصي الأطباء بإجراء اختبار كثافة المعادن في العظام فورًا بعد الإصابة بفيروس كورونا.

حذر خبراء الصحة من أن الأشخاص الذين لديهم تاريخ من مرض هشاشة العظام يجب أن يكونوا أكثر حرصًا بشأن هذا الأمر.

النخر اللاوعائي



النخر اللاوعائي هو موت أنسجة العظام بسبب نقص إمداد الدم ويسمى أيضًا تنخر العظم طبياً في هذه الكسور الصغيرة تتشكل في العظم مما يجعله في النهاية غير صحي

قال الباحثون إن الكورتيكوستيرويدات تنقذ الحياة في إدارة كورونا ، لكنها أضافت أنها عامل مؤهب لتطور النخر اللاوعائي.

التهاب المفاصل التفاعلي



التهاب المفاصل التفاعلي هو تورم وألم في المفاصل يحدث بسبب عدوى في جزء آخر من الجسم.

وفقًا لدراسة بحثية، تم العثور على حالات التهاب المفاصل التفاعلي في المرضى الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 47-73 عامًا والذين أبلغوا عن التهاب المفاصل وارتفاع البروتين التفاعلي C ، بعد أسبوع واحد من هدوء أعراض كورونا.

كورونا ومشاكل العظام.. الأعراض التي يجب الانتباه إليها



لا يمكن علاج مشاكل العظام إلا إذا تم تتبع الأعراض مبكرًا سيساعد ذلك في وقف تقدم المرض وضمان تقديم العلاج المناسب للمريض.

الأعراض الشائعة لمشاكل العظام المرتبطة بكورونا هي:

-آلام خفيفة إلى شديدة في مناطق المفاصل

-ألم في الورك والركبتين

-مشكلة في المشي بشكل صحيح

- تصلب الجسم خاصة في أوقات الصباح

-تورم في أصابع اليدين والقدمين

-عندما يتطور المرض إلى حالة لا رجعة فيها ، قد يعاني الشخص من ألم شديد أثناء النوم.