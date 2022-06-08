"كلنا معاك".. انطلاق فعاليات برنامج الرعاية الصحية لذوى الهمم بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، انطلاق فعاليات برنامج الرعاية الصحية لذوى القدرات والهمم من أصحاب الإعاقات الذهنية تحت شعار "كلنا معاك"، والذى تنظمه مديرية الشباب والرياضة "مكتب قادرون باختلاف" بالتعاون مع لجنة شئون ذوى الهمم بمحافظة الشرقية وجمعية الأسرة المتألفة لرعاية المعاقين ذهنيا، وذلك على مدار يومين فى الفترة من 7و8 يونيو الجارى بالصالة المغطاة بالزقازيق.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن البرنامج يهدف إلى رفع وعى المواطنين بالإعاقة، وأهمية الكشف المبكر عن مسببات الإعاقات وإتاحة الخدمات الصحية للأطفال ذوى الإعاقة الذهنية من أبناء المحافظة، مشيرا إلى أن برنامج الرعاية الصحية لذوى الإعاقات الذهنية يتم من خلال قافلة طبية تقوم بإجراء الكشف الطبى على النظر والأذن، بجانب تنفيذ العديد من ندوات التوعية لأولياء الأمور، وكذلك تنظيم رحلة ترفيهية ومهرجان رياضى وترويحى.

وبدوره قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إن المحافظة تولى اهتماماً كبيراً بذوى القدرات والهمم لإقامة مجتمع ينعم فيه مختلف أبنائه بفرص متساوية فى الحياة الكريمة والمشاركة فى بناء وتنمية الوطن باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من النسيج المجتمعى، مشيداً بالمبادرات التى تطلقها مديرية الشباب والرياضة لتوفير كل أوجه الدعم والمساندة لذوى الهمم ورعاية المتميزين منهم رياضياً وصحياً والعمل على دمجهم بالمجتمع فى مختلف جوانب الحياة.



نطلاق فعاليات برنامج الرعاية الصحية لذوي القدرات



نطلاق فعاليات برنامج الرعاية الصحية لذوي القدرات



نطلاق فعاليات برنامج الرعاية الصحية لذوي القدرات