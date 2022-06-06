وزارة الشباب تنفذ رحلة لفوج من ذوى الهمم بشمال سيناء ضمن فعاليات برنامج أهل مصر

شمال سيناء -محمد حسين

نفذت وزارة الشباب والرياضة، رحلة ترفيهية وتعريف لمجموعة من شباب محافظة شمال سيناء من ذوى القدرات والهمم ضمن فعاليات البرنامج الرئاسى أهل مصر.

وقال كليب راشد ، مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، إن البرنامج الرئاسي أهل مصر، يهدف لتمكين وتأهيل ودمج الشباب أبناء المحافظات الحدودية، وتواصل تنفيذ فعالياته بفوج اهل مصر لذوي القدرات وينفذ من خلال الادارة العامة للشباب بإشراف محمود العريس.

وأضاف أن هذا الفوج مخصص لذوى القدرات والهمم لتنفيذ البرنامج الترفيهى للبرنامج الرئاسى اهل مصر لمحافظة القاهرة ويستمر حتى 9 / 6.

وأشار مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، إلى أن وزارة الشباب والرياضة تهدف من خلال هذا البرنامج لدعم وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الشباب المصري خاصة بالمحافظات الحدودية إيمانا بدورهم الوطني والقومي والتوعية المستمرة للشباب وإلى تأهيل الكوادر الشبابية وصقل مهاراتها والتوعية بالتحديات التي تواجه الأمن القومي المصري ودور الدولة في مواجهة هذه التحديات وتوفير الجانب الترفيهي والثقافي داخل البرنامج.

وأضاف أنه وفق توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة تم تخصيص الفوج الثامن لذوي القدرات والهمم، موضحا أن وزارة الشباب والرياضة تدير منظومة متكاملة لذوى القدرات والهمم وفق رؤية مصر 2030 في بناء الانسان المصري.