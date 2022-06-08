قرار بضبط وإحضار خال المتهم بارتكاب مذبحة دشنا فى قنا

قنا صابر سعيد

قررت جهات التحقيق بقنا، ضبط وإحضار خال المتهم في واقعة مذبحة دشنا، بتهمة مد المتهم بالسلاح المستخدم في الجريمة.

وكانت الجهات المختصة، صرحت بدفن 5 جثامين، مُسن وأبنائه الأربعة ضحايا "مذبحة دشنا" بسبب خلافات على الميراث بقرية أبو مناع غرب شمال محافظة قنا، وذلك بعد عرضهم على الطبيب الشرعي.

وكان اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من غرفة العمليات، بقيام "جمال.ع.ا"، وشهرته خالد، بإطلاق الأعيرة النارية على أسرته، مما أدى إلى وفاة كل من والده، وأشقائه أحمد ومحمد ووحيدة ونجاة، وإصابة والدته سعاد وحيد علي، بطلق ناري بالساقين.

وكشفت التحريات الأولية، أن المتهم أطلق النيران على أسرته، بسبب خلافات على الميراث بينهم، وتمكنت حملة أمنية من ضبط المتهم أثناء اختبائه بقرية بقنا، وتم التحفظ عليه، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

وضبطت الأجهزة الأمنية بقنا، برئاسة اللواء طارق يحيي، مدير المباحث الجنائية، اليوم المتهم بارتكاب مذبحة دشنا، أثناء اختبائه في أحد المناطق بقرية تابعة لمركز قنا.