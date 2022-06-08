فواكه صيفية تحميك من الإصابة بالأنيميا

فاطمة ياسر

في الصيف يزداد فرص الإصابة بالأنيميا نتيجة لعدم قدرة الشخص علي تناول الأطعمة التي تحتوي علي الحديد، وبشكل دائم خلال فصل الصيف لا يفضل الكثيرين تناول الطعام، ويفضلون عليه المشروبات، وهذا الأمر يتسبب في الإصابة بالأنيميا ونقص نسبة الحديد بالجسم.

ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع "webmed" سنتعرف علي أفضل وأهم الفواكه التي تساهم بشكل كبير في حمايتك من الإصابة بالأنيميا، لأنها غنية بفيتامين ب و الحديد، وأيضا تقلل من فرص التعرض بأي أعراض مرتبطة بالأنيميا كشحوب الوجه، والدوخة، وعدم انتظام ضربات القلب، وضيق التنفس، والإجهاد، ومنها:

-التفاح:



يحتوي علي نسبة عالية من الحديد، وفيتامين ب، ومضادات الأكسدة، ولذا فتناولك له خيارا رائع لحمايتك من الإصابة بالأنيميا، فهو يحتوي علي العديد من العناصر الغذائية الرائعة للجسم.

-المانجو:



تحتوي علي فيتامين ب، والألياف، والبوتاسيوم، وفيتامين سي وأ، ولذا فتناولك لها يعد خيارا رائعا لحمايتك من الإصابة بالأنيميا، فلا تتردد في تناولها ولكن دون الإسراف في تناولها.

-الموز:



غني بالألياف، وفيتامين ب12،، والبوتاسيوم، ولذا فتناولك لها يوميا يعد من الخيارات الغذائية الرائعة التي تساهم بشكل كبير في تقليل فرص الإصابة بالأنيميا.