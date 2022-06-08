اليوم السابع
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على طريقة الأفلام.. فتاة تسبح من بنجلاديش إلى الهند للزواج من حبيبها

الأربعاء، 08 يونيو 2022 01:03 م
على طريقة الأفلام.. فتاة تسبح من بنجلاديش إلى الهند للزواج من حبيبها فتاة هندية
كتبت: هناء أبو العز

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على طريقة الأفلام الهندية التي يكون فيها الواقع ضربًا من الخيال، قامت فتاة من بنجلاديش بالسباحة إلى الهند حتى تتمكن من الزواج بحبيبها الذى كان في انتظارها على الجانب الآخر من الشاطئ، الذى تعرفت عليه من مواقع التواصل الاجتماعى، وبعد الزواج في المعبد قامت الشرطة الهندية بالقبض عليها لدخولها بشكل غير قانونى.
 
نشر موقع "فري برس جورنال" أن امرأة  تدعى كريشنا ماندال سبحت من بنجلاديش إلى الهند، من أجل الزواج من حبيبها الذي يعيش في الهند.
 
وأوضح موقع "فري برس جورنال" أن كرينشا (22 عاماً) سبحت لأكثر من ساعة وتحدت كل الظروف   للوصول إلى الهند وملاقاة حبيبها الذي يدعى أبهيك والذى  كان ينتظرها فعلاً بالسيارة عند وصولها، حيث توجه الثنائي لاحقاً إلى معبد في كولكاتا الهندية وتزوجا.
 
وأفاد موقع "ديكان هيرلد" أن الثنائي تعرفا على بعضهما البعض في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ووقعا في الحب، مضيفاً أن كرينشا ماندال لم تكن تملك جواز سفر يتيح لها الدخول بشكل قانوني إلى الهند، وهو ما دفعها للمخاطرة وعبور الحدود بشكل غير قانوني.
 
وانتشرت قصة شجاعة المرأة بشكل كبير للغاية على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أصبحت حديث جزء كبير من الناس.، ووصل الخبر أيضاً إلى الشرطة الهندية التي ألقت القبض على كرينشا ماندال لدخولها الهند بشكل غير قانوني، وقد يتم تسليمها قريباً إلى المفوضية العليا لبنجلاديش، وفق ما أورده موقع "ديكان هيرلد".
 
 
 
 

فيلم هندى

قصة حب

زواج


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