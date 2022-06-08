اليوم السابع
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الأربعاء، 08 يونيو 2022 04:43 م
أكرم القصاص
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عقوبات كندية جديدة على روسيا تشمل عدة قطاعات.. تعرف عليها

الأربعاء، 08 يونيو 2022 04:36 م
عقوبات كندية جديدة على روسيا تشمل عدة قطاعات.. تعرف عليها وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي
وكالات

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فرضت السلطات الكندية قيودا جديدة على النفط والغاز والصناعات الكيماوية من روسيا، إلى جانب قطاعات اقتصادية أخرى، جاء ذلك اليوم ضمن وثيقة نشرتها وزارة الخارجية الكندية.
 
ووفقا للوثيقة يحظر على المواطنين الكنديين والشركات الكندية التعامل مع ممثلين عن صناعات النفط والغاز والكيماويات والتعدين الروسية، بما في ذلك استخراج الفحم وخامات المعادن.
 
ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فرضت الدول الغربية عدة حزم من العقوبات على موسكو، من جهتها أكدت الحكومة الروسية دعمها للشركات الوطنية المتضررة من العقوبات.
 

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