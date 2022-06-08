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طقس الغد شديد الحرارة بكافة الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 38 درجة وأسوان 43

الأربعاء، 08 يونيو 2022 01:47 م
طقس الغد شديد الحرارة بكافة الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 38 درجة وأسوان 43 الطقس - ارشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس، طقسا شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار على السواحل الغربية،  معتدلا ليلا على كافة الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن الغد سيشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، مع وجود نشاط رياح مساء بأغلب الأنحاء. 
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس :  القاهرة العظمى 38  درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23 درجات، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجات، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجات، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.
 
 
 

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