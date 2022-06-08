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الأرصاد تكشف بالخرائط تعرض البلاد لارتفاع بدرجات الحرارة

الأربعاء، 08 يونيو 2022 12:04 م
الأرصاد تكشف بالخرائط تعرض البلاد لارتفاع بدرجات الحرارة صور الأقمار الصناعية تكشف تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تعرض البلاد بداية من اليوم الأربعاء، لارتفاع فى درجات الحرارة على كل الأنحاء بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات، حيث تشهد البلاد بداية موجة شديدة الحرارة على كل الأنحاء.
 
ونشرت هيئة الأرصاد الجوية مجموعة من الصور من الأقمار الصناعية التى توضح تفاصيل الموجة شديدة الحرارة التى تؤثر على البلاد، موضح عليها درجات الحرارة على كل الأنحاء.
 
ويشهد اليوم الأربعاء طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدلا ليلا على كل الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم سيشهد نشاط رياح مساء على السواحل الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر. 
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء.. القاهرة العظمى 36  درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة.
 
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