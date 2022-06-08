طقس الخليج.. حار إلى شديد الحرارة فى كل من السعودية والإمارات والكويت

توقع المركز الوطنى للارصاد الجوية فى السعودية ان يكون الطقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، مكة المكرمة والمدينة المنورة ومستقر على بقية مناطق المملكة وسماء صحو إلى غائمة جزئياً على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة. ولا يستبعد تكون الضباب على الجزء الجنوبي من البحر الأحمر.

توقع المركز الوطنى للارصاد الجوية فى السعودية ان يكون الطقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، مكة المكرمة والمدينة المنورة ومستقر على بقية مناطق المملكة وسماء صحو إلى غائمة جزئياً على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة. ولا يستبعد تكون الضباب على الجزء الجنوبي من البحر الأحمر.

الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون اليوم الأربعاء حارا وصحوا بوجه عام، وتظهر بعض السحب شرقاً خاصةً على الجبال، ورطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون جنوبية شرقية الى شمالية شرقية / سرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س ..ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 20:50 والمد الثاني عند الساعة 06:52 والجزر الأول عند الساعة 13:06 والجزر الثاني عند الساعة 01:42 وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 16:19 والمد الثاني عند الساعة 05:07 والجزر الاول عند الساعة 09:06 والثاني عند الساعة 23:22.