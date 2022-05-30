تموين بورسعيد: ارتفاع فى معدلات توريد القمح لـ55% من إجمالى المستهدف

أكد ناصر ثابت وكيل وزارة مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد خلال تصريحات صحفية لـ"اليوم السابع" أن إجمالى الكميات الموردة من القمح منذ منتصف أبريل الماضى وحتى اليوم، بلغ 13803 أطنان و132 كجم بنسبة توريد 55% من المستهدف خلال هذا العام، لافتاً أن المستهدف يأتى ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتى التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين.

وتابع بأنه من المتوقع توريد كميات تتلاءم مع السعات التخزينية المعتمدة والجاهزة لتخزين هذه الأقماح حيث أن جملة المساحة المنزرعة 14596 فدانا خلال موسم التوريد بإنتاجية متوقعة تصل إلى 25000 طن وإن توريد القمح فى الشون والصوامع مستمر حتى الانتهاء من موسم الحصاد فى نهاية شهر أغسطس القادم.

وفى ذات السياق أكد ثابت أن لجان التى يترأسها كل من محمد عوض وكيل مديرية التموين وخالد فهمى مدير الرقابة وإبراهيم الدهرى رئيس الرقابة وممدوح رمضان مدير صيانة الحبوب ومحمد أشرف وحاتم ماهر يقومون بتذليل أى عقوبات والعمل على حلها أول بأول.