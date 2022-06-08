صحة شمال سيناء: استمرار إعفاء المرضى غير القادرين من رسوم الفحوصات الطبية

شمال سيناء - محمد حسين

أكد الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إنه تم إعفاء 247 مريضا من الرسوم الخاصة بالفحوصات الطبية، لغير القادرين بمستشفى العريش العام خلال شهر مايو 2022.

وأضاف فى بيان أعلنته صحة شمال سيناء اليوم، أن إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية تساعد غير القادرين من المرضى، بإعفائهم من قيمة الفحوصات الطبية بعد عمل بحث اجتماعي شامل وزياراتهم منزليًا.

وأشارت هبه عبد الفتاح،مدير إدارة الخدمة الاجتماعية،إلى انه تم اعفاء من الرسوم لعدد 125 مريضا بالقسم الداخلي 122 مريضا بالعيادات الخارجية بمستشفي العريش.مضيفا أن الإخصائيين الاجتماعيين يؤدون واجباتهم نحو المرضى غير القادرين لتسهيل الخدمة الطبية.