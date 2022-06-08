اليوم السابع
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بجدية حجز 200 جنيه.. تموين شمال سيناء تتيح للمواطنين حجز أضاحى العيد

الأربعاء، 08 يونيو 2022 10:33 ص
بجدية حجز 200 جنيه.. تموين شمال سيناء تتيح للمواطنين حجز أضاحى العيد تموين سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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فتحت مديرية تموين شمال سيناء، تلقى حجز اضاحى العيد مقابل جدية حجز 200 جنيه وذلك فى إطار إستعدادات مديرية التموين لاستقبال عيد الاضحي المبارك.
 
وعقدت أماني رسلان مدير عام مديرية تموين شمال سيناء اليوم الأربعاء ،إجتماعا موسعا أعضاء مجالس إدارة الجمعيات التعاونية ومديرو الشركة العامة لتجارة الجملة .
 
وقالت المديرية فى بيان لها إنه تم التنسيق لتنفيذ خطة جلب اللحوم والاضاحي بجميع انواعها ومن عدة مصادر بأسعار مخفضة وتيسيرات في السداد .
 
وبدأ بالفعل تلقي الحجوزات للخراف والجديان بجدية حجز 200 جنيه للأضحية.
 

 


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