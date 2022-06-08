"صحة المنيا" تنظم قافلة طبية لأهالى قرية الشيخ حسن بمركز مطاى اليوم

المنيا – حسن عبد الغفار

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن تنظيم قافلة طبية علاجية في قرية الشيخ حسن التابعة لمركز مطاى خلال يومي 8 و9 يونيو الجاري، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.



من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، إن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.