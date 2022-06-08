شحن 3900 طن صودا كاوية وتداول 20 سفينة بموانئ بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن استقبال ميناء غرب بورسعيد، اليوم الأربعاء، السفينة ADIYAMAN وجنسيتها مالطا، ويبلغ طولها 96 متر والغاطس 6 أمتار، وذلك لشحن 3900 طن صودا كاوية من الميناء.

وذكرت المنطقة الاقتصادية، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 20 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 3 سفن، ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر وصول 3 سفن.

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينة.

كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة.

وفي هذا الصدد، يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ، لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة.