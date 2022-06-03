تفريغ 3021 طن رخام وتداول 16 سفينة بموانئ بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم الجمعة، عن استقبال ميناء غرب بورسعيد السفينة ZAMZAM وجنسيتها توجو ويبلغ طولها 98 مترا والغاطس 6.5 متر وذلك لتفريغ 3021 طن رخام بالميناء.
وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 16 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر دخول سفينتين .
بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة وسفينتين حاويات .
وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة .
تفريغ 3021 طن رخام وتداول 16 سفينة بموانئ بورسعيدالجمعة، 03 يونيو 2022 03:05 م
ميناء بورسعيد
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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم الجمعة، عن استقبال ميناء غرب بورسعيد السفينة ZAMZAM وجنسيتها توجو ويبلغ طولها 98 مترا والغاطس 6.5 متر وذلك لتفريغ 3021 طن رخام بالميناء.
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