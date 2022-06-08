شباب ورياضة الأقصر تعقد جلسة تعريفية عن نموذج محاكاة مجلس الشيوخ.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

عقد فتحي محمد خير وكيل المديرية للشباب بمحافظة الأقصر، جلسة تعريفية لنموذج محاكاة "مجلس الشيوخ" لأعضاء إدارة البرلمان بالمديرية، ومديري الإدارات الفرعية ومسئولي البرلمان بالإدارات، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، وتوجيهات صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.



ويقول فتحي محمد خير وكيل المديرية للشباب بمحافظة الأقصر، أنه تم عقد الجلسة في ظل اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتأهيل وإعداد الكوادر الشبابية ليكونوا قيادات الوطن نحو مستقبل أفضل، حيث دارت الجلسة حول وضع آلية العمل في نموذج محاكاة مجلس الشيوخ، ومناقشة طرق سير الانتخابات والتأكيد على وجود مقر إنتخابي مجهز في كل إدارة، والتأكيد على التواصل مع الأعضاء المشاركين من المحافظة ممن قاموا بتسجيل أسمائهم عن طريق لينك الوزارة وتفعيل تطبيق التليجرام، مع عمل حصر لكل المرشحين وتحديد قدرات الشباب التابعين لها.



وأكد فتحي محمد خير وكيل المديرية للشباب، أن نموذج محاكاة مجلس الشيوخ يساهم في صقل مهارات الشباب وتعزيز الثقة بالنفس، ويتيح لهم التعبير عن آرائهم وتقديم الأفكار والآراء ومناقشة القضايا على المستوى المحلي والدولي ودراسة التجارب البرلمانية الناجحة والاستفادة منها، والتأكيد على التواصل مع الأعضاء المشاركين في النموذج عن طريق لينك على خاصية التليجرام والواتس اب وكافة وسائل التواصل الاجتماعي والمتابعة الدورية مع مديري الإدارات الفرعية ومسئولي البرلمان المشرفين على هذا النموذج، وقد حضر الاجتماع المسئولين بالإدارات الفرعية وأعضاء إدارة البرلمان بالمديرية ومدير إدارة البرلمان.







جلسة تعريفية عن نموذج محاكاة مجلس الشيوخ بالأقصر (1)



جلسة تعريفية عن نموذج محاكاة مجلس الشيوخ بالأقصر (2)



جلسة تعريفية عن نموذج محاكاة مجلس الشيوخ بالأقصر (3)



جلسة تعريفية عن نموذج محاكاة مجلس الشيوخ بالأقصر (4)







