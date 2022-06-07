اليوم السابع
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160 فريقا من 20 مدرسة إعدادية بالقليوبية يشاركون بدورى حياة كريمة لكرة القدم

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 07:30 م
160 فريقا من 20 مدرسة إعدادية بالقليوبية يشاركون بدورى حياة كريمة لكرة القدم دورى حياة كريمة لكرة القدم
القليوبية - إبراهيم سالم

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أطلقت وزارة الشباب والرياضة، اليوم، عبر الفيديو كونفرانس، إشارة البدء لدورى حياة كريمة الذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة لمراكز الشباب الرياضية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسة حياة كريمة والاتحاد المصري للرياضة المدرسية، حيث ينفذ الدورى فى خماسي كرة القدم لطلاب المرحلة الإعدادية بمشاركة 20 محافظة على مستوى الجمهورية.
 
وأكدت وزارة الشباب والرياضة، أن استراتيجيتها دائما ما تسعى إلى بناء الإنسان المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال ممارسة الرياضة بمختلف أشكالها، عبر توسيع قاعدة الممارسة ونشر الثقافة الرياضية، وأن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تعتبر أكبر مشروع تنموى يشهده العالم فى الآونة الأخيرة، والذى يهدف إلى بناء الإنسان المصري وتوفير حياة كريمة تليق بالمواطن من كافة الجوانب.

وفى محافظة القليوبية، جرى التنفيذ بمركز شباب الأحراز بحضور الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، ووليد الفرماوى وكيل المديرية للرياضة، ومحمد عزازى مدير إدارة الرياضة، وشاكر محمد مدير إدارة شبين القناطر.

وأشار الصبروط، إلى أن وزارة الشباب والرياضة تؤكد دائما على تكثيف البرامج والأنشطة المنفذة فى قرى حياة كريمة لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية والمنشآت التى نفذتها الدولة.

وتشارك القليوبية بـ160 فريقا من 20 مدرسة إعدادية بإجمالى 1200 طالب، وينفذ الدورى بمراكز الشباب التابعة لإدارة شبين القناطر المنفذ بها المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

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