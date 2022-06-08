سويسرا تشجع الأوكرانيين لديها على الدخول فى سوق العمل والاندماج

كتبت: هناء أبو العز

أكدت المستشارة الفيدرالية السويسرية، كارين كيلرسوت، على ضرورة تشجيع اندماج الأشخاص الذين يتمتعون بوضع الحماية، وحثهم على الدخول في سوق العمل.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن وزارة العدل والشرطة الفيدرالية، هناك ما يقرب من 1000 شخص من أوكرانيا يطلبون الحماية في سويسرا والذين سبق لهم العمل بتصريح من سلطات الكانتون.

ومن أجل تعزيز اندماج اللاجئين من أوكرانيا في سوق العمل، دعا رئيس وزارة العدل والشرطة الفيدرالية (FDJP) الشركاء الاجتماعيين والكانتونات وسلطات سوق العمل لإجراء محادثات في 23 أغسطس 2022 .

يعمل غالبية العمال في صناعة الضيافة (203 تصريحًا)، فضلاً عن التخطيط والاستشارات وتكنولوجيا المعلومات (146) والتعليم (102) والزراعة (97). وفقًا للكانتونات، أصدرت زيورخ معظم تصاريح العمل - بإجمالي 188 ، تليها أرغاو (98) ، برن (95) وتورغاو (92).

من ناحية أخرى، تعمل الكانتونات على تسجيل حوالي 12000 طفل من أوكرانيا مع تنظيم أماكن إقامة إضافية، من بين 25000 شخص تم إيواؤهم بشكل خاص، وجد حوالي 21000 مكانًا بمفردهم ، بينما يستفيد حوالي 4000 شخص من مساعدة اللاجئين السويسرية.

ووصل عدد أقل من الأشخاص الذين يلتمسون الحماية إلى الدولة الواقعة في وسط أوروبا مقارنة بالأسابيع القليلة الأولى ، ومن المتوقع أن يواصل أكثر من 10000 شخص من أوكرانيا طلب الحماية في سويسرا كل شهر.