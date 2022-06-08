"سوق الكيف" آخر ضحايا بريكست فى بريطانيا.. جارديان تحذر زبائن "حبوب النشوة"

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن رواد المهرجانات الصيفية فى المملكة المتحدة تم تحذيرهم من "التحول غير المسبوق" في سوق المخدرات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى إغلاق كورونا وزيادة عمليات الشرطة ضد سلاسل التوريد، حيث أسفر ذلك كله عن زيادة حادة وربما ضارة في عقار "إم دي إم إيه" أو حبوب "اكستاسى" المخدرة المزيفة التي لا تحتوى على أي عقار.

ووجد علماء الإجرام والكيميائيين أن ما يقرب من نصف المواد التي تم بيعها باسم حبوب (إكستاسي) في المهرجانات في إنجلترا العام الماضي لا تحتوي على أي من المكونات المخدرة الرئيسية.

وفي أول دراسة علمية تمت مراجعتها، يقول الخبراء إن العديد من الحبوب التي يشتريها رواد الحفلات مثل "إم دي إم إيه" تتكون من مكونات مثل الكاثينون، مادة جديدة ذات تأثير نفسي (NPS) ، والكافيين. وأبلغ بعض المستخدمين عن آثار سيئة مثل الذعر والذهان والأرق لفترات طويلة.

ويحذر العلماء من أنه مع تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا يزال محسوسًا بشدة على الأسواق القانونية وغير القانونية ، قد يستمر الموردون في إغراق المهرجانات والأحداث الأخرى باستخدام عقار إم دي إم إيه المزيف ، مما يشكل مخاطر على المستخدمين.

قال مايكل باسكو ، باحث مشارك في جامعة كارديف والمؤلف الرئيسي المشارك للدراسة: "هذه هي أول مقالة تمت مراجعتها من قبل الأقران تؤكد وجود تحول غير مسبوق في جودة حبوب "اكستاسى" أو النشوة فى المملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وعمليات الإغلاق. بالإضافة إلى ملاحظة هذا التأثير في المهرجانات ، تقدم الدراسة أيضًا بيانات بريطانية أوسع تؤكد أن نفس التأثير شوهد في جميع أنحاء البلاد ".

ويتمثل العنصر الرئيسي للبحث في العمل الميداني الذي تقوم به مؤسسة The Loop الخيرية لفحص الأدوية ، والتي زار باحثوها ثلاثة مهرجانات موسيقية إنجليزية الصيف الماضي واختبروا مئات الحبوب التي اعتقد المشترون أنها "إم دي إم إيه"في مختبر متنقل.

وجد الباحثون أن 45% من المواد المباعة على أنها عقار إم دي إم إيه لا تحتوي على أي عقار - وبدلاً من ذلك كانت مكونة من مواد تشمل الكاثينون والكافيين. تم تحديد كل منها على أنها المكون الأساسي في خُمس العينات. في عام 2019 ، عندما تم إجراء البحث في نفس المهرجانات ، فإن 7% فقط من الحبوب المختبرة لا تحتوي على عقار إم دي إم إيه.