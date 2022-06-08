اليوم السابع
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سفير مصر لدى الدنمارك يستضيف مفوضة الطاقة والبنية التحتية والرقمنة بالاتحاد الإفريقي

الأربعاء، 08 يونيو 2022 10:24 م
سفير مصر لدى الدنمارك يستضيف مفوضة الطاقة والبنية التحتية والرقمنة بالاتحاد الإفريقي جانب من اللقاء
كتب: أحمد جمعة

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استضاف السفير كريم شريف، سفير جمهورية مصر العربية لدى الدنمارك، كل من مفوضة الطاقة والبنية التحتية والرقمنة بالاتحاد الإفريقي الدكتورة أماني أبو زيد، والعديد من السفراء الأفارقة والعرب والأوروبيين المعتمدين لدى الدنمارك، فضلاً عن نائب رئيس مجلس إدارة شركة أي.بي.مولر ميرسك الرائدة في مجال الشحن والنقل البحري، وممثلين عن لجنة الإعلام بالبرلمان الدنماركي.

 

تم خلال اللقاء عرض الجهود التي يبذلها الاتحاد الإفريقي في مجالات الطاقة والتغير المناخي والبنية التحتية والربط الكهربائي والرقمنة، خاصةً في ظل التطورات الإقليمية والدولية الجارية وفي مقدمتها الأزمة الأوكرانية، وتأثيرات جائحة كوفيد-19، والتحضير للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 المقرر انعقادها لشرم الشيخ في نوفمبر 2022.


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