سفير مصر بجوبا يبحث مع وزير خارجية جنوب السودان العلاقات الثنائية بين البلدين

أكد السفير معتز مصطفى عبد القادر سفير مصر لدى جنوب السودان، على قوة ومتانة العلاقات الثنائية، مُستعرضاً مجمل تطورات التعاون الثنائي بين الدولتين في المجالات المختلفة، بما في ذلك التعليم والصحة والشباب والرياضة، كما تناول المراحل الحالية للمشروعات المصرية بجنوب السودان، وسبل دفعها للأمام والإسراع بتنفيذها.
وذكرت وزارة الخارجية اليوم الأربعاء، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن السفير بحث مع وزير الخارجية والتعاون الدولي بجنوب السودان ماييك دينج، سبل دعم العلاقات الثنائية لاسيما السياسية بين الدولتين والدعم المتبادل في القضايا ذات الاهتمام المشترك وكذا تبادل التأييد داخل أروقة المنظمات الدولية والإقليمية.
من جانبه، أعرب ماييك عن الشكر والتقدير للجهود المصرية المختلفة في هذا الصدد، مؤكداً على اعتزاز بلاده بالعلاقات الأخوية مع مصر، وأشار إلى العزم على بذل الجهود اللازمة للدفع بالعلاقات الثنائية.
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