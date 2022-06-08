سفير مصر بجوبا يبحث مع وزير خارجية جنوب السودان العلاقات الثنائية بين البلدين

وذكرت وزارة الخارجية اليوم الأربعاء، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن السفير بحث مع وزير الخارجية والتعاون الدولي بجنوب السودان ماييك دينج، سبل دعم العلاقات الثنائية لاسيما السياسية بين الدولتين والدعم المتبادل في القضايا ذات الاهتمام المشترك وكذا تبادل التأييد داخل أروقة المنظمات الدولية والإقليمية.



من جانبه، أعرب ماييك عن الشكر والتقدير للجهود المصرية المختلفة في هذا الصدد، مؤكداً على اعتزاز بلاده بالعلاقات الأخوية مع مصر، وأشار إلى العزم على بذل الجهود اللازمة للدفع بالعلاقات الثنائية.