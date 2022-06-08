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سفير روسيا فى لندن: خطاب وسائل الإعلام البريطانية لم يعد يتوقع انتصار أوكرانيا

الأربعاء، 08 يونيو 2022 06:53 م
سفير روسيا فى لندن: خطاب وسائل الإعلام البريطانية لم يعد يتوقع انتصار أوكرانيا الحرب الأوكرانية الروسية
كتب أحمد عرفة

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أكد السفير الروسي لدى بريطانيا أندريه كيلين، أن خطاب وسائل الإعلام البريطانية قد تغير كثيرا مؤخرا، ولم يعد أحد يتوقع انتصار أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

 

وقال السفير الروسي لدى بريطانيا إنه إذا كانوا يتحدثون هنا بثقة عن حقيقة فوز أوكرانيا، الآن تغيرت النغمة، بشكل عام يقال إن أوكرانيا ليس لديها القوة والقدرات، وتحدث الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي بنفسه عن هذا.

 

وتابع السفير الروسي لدى بريطانيا : تتقدم روسيا ببطء ولكن بثقة تامة من بلدة إلى أخرى في دونباس وفي غضون أسبوعين، كما يقول هنا في بريطانيا رؤساء الإدارات المختلفة، بما في ذلك المخابرات، سيتم حل الوضع في دونباس بشكل نهائي، موضحا أن وسائل الإعلام البريطانية تحاول عدم التعليق على نتيجة الصراع في دونباس.


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