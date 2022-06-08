اليوم السابع
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أكرم القصاص
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سفارة روسيا بواشنطن: نقل أمريكا أنظمة المدفعية لكييف قد يؤدى إلى التصعيد

الأربعاء، 08 يونيو 2022 08:29 ص
سفارة روسيا بواشنطن: نقل أمريكا أنظمة المدفعية لكييف قد يؤدى إلى التصعيد الحرب الروسية الأوكرانية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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حذرت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة من أن نقل واشنطن لأنظمة المدفعية إلى أوكرانيا قد يؤدي إلى التصعيد.
 

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الأربعاء، عن بيان نشر في صفحة السفارة على "تلجرام"- قوله:"تظهر الإدارة عدم مسؤوليتها فيما يخص نقل أنظمة المدفعية بعيدة المدى إلى أوكرانيا.. يتمثل الخطر الرئيسي في تصعيد النزاع إذا استخدمت القوات المسلحة الأوكرانية هذه الأنظمة لشن ضربات على الأراضي الروسية.. هذا محفوف بعواقب لا يمكن التنبؤ بها".


وأضاف البيان أن واشنطن تتجاهل التهديد الواضح لوقوع الأسلحة الحديثة عالية الدقة في أيدي المتطرفين الأوكرانيين والإرهابيين والعصابات ليس في الأراضي الأوكرانية بل وخارجها، مؤكدا أن النقل المكثف للأسلحة والمعدات العسكرية والذخيرة لنظام كييف يدل على تخلي الولايات المتحدة عن المبادئ الدولية لضبط النفس التي تروج لها عند نقل المنتجات العسكرية إلى مناطق الصراع. 


وتابعت السفارة: "هذه المعايير المزدوجة تقوض الثقة بواشنطن كمشارك في آليات مراقبة الصادرات المتعددة الأطراف"، واصفة القرار الأمريكي لنقل 4 مروحيات من طراز "مي-17" الروسية الصنع إلى كييف بالانتهاك الصارخ من الجانب الأمريكي لالتزاماته تجاه موسكو، موضحة: "يتم هذا النقل بتجاوز الحكم الوارد في شهادة المستخدم النهائي الذي يتطلب موافقة خطية من روسيا".

 


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