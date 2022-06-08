اليوم السابع
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أكرم القصاص
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زاخاروفا: عقوبات الغرب ضد قطاع الطيران المدني انتهاك للقانون الدولي

الأربعاء، 08 يونيو 2022 07:09 م
زاخاروفا: عقوبات الغرب ضد قطاع الطيران المدني انتهاك للقانون الدولي المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
أ ش أ

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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم /الأربعاء/، أن عقوبات الغرب ضد قطاع الطيران المدني في روسيا ما هي إلا تجاهل صارخ للقانون الدولي.


وقالت زاخاروفا ،في تصريحات صحفية لها أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية: "إن الغرب فرض قيود أحادية الجانب وغير مشروعة على صناعة الطائرات الروسية"، مٌشيرة إلى أن هذه القيود ظلت سارية لأكثر من ثلاثة أشهر حتى الآن، وتشمل إغلاق المجال الجوي لشركات الطيران الروسية.


وأضافت: "أن استخدام الطيران المدني الدولي كأداة للضغط السياسي والاقتصادي هو انتهاك صارخ للقانون الدولي الخاص بالمجال الجوي إلى جانب أحكام اتفاقية الطيران المدني الدولي المُبرمة عام 1944 وغيرها من الاتفاقيات الثنائية".


كما أكدت زاخاروفا أن روسيا أثارت هذه القضية مع منظمة الطيران المدني الدولي، التي أدرجتها في جدول أعمال جلستها المقبلة المقرر عقدها في الفترة من 23 يونيو إلى 24 يونيو الجاري. 


يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن، في 24 فبراير الماضي، شن موسكو عملية عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة والعديد من دول الغرب إلى فرض عقوبات اقتصادية ضخمة ضد روسيا.


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