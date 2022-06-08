رئيس مدينة الإنتاج الإعلامى: نتطلع لفتح آفاق جديدة للتعاون مع الجامعة العربية

جاء ذلك في بيان صدر اليوم الأربعاء، عن الجامعة العربية، خلال زيارة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية السفير أحمد رشيد خطابي، للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي ولقائه مع رئيس مجلس إدارة الشركة عبد الفتاح الجبالي.



وأفاد البيان بأن اللقاء شكل مناسبة لاطلاع السفير خطابي، على الخدمات الإنتاجية والإعلامية والترفيهية بمدينة الإنتاج الإعلامي وما تتوفر عليه من مجمعات ومحطات إذاعية وقنوات تلفزيونية واستديوهات مجهزة على أعلى مستوى، فضلا عن مركز ترميم الموروث المصري وحفظ الذاكرة الوطنية.



وأضاف البيان أن السفير خطابي تابع شريطا وثائقيا عن منشآت ومرافق هذا الفضاء الإعلامي، واطلع بصفة خاصة على برامج التدريب المتنوعة في ضوء الشروحات المسهبة التي قدمتها الدكتورة هبة أمير مدير مركز التدريب والتطوير، الذي يضطلع بدور فريد في تأهيل القدرات والكفاءات في مختلف التخصصات بهذا الصرح الإعلامي الأكبر من نوعه في العالم العربي وإفريقيا.