رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية: لدينا ما يقرب من 300 ألف فدان مزارع سمكية

كتب أيمن رمضان

قال الدكتور صلاح مصيلحى، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، إن لدينا ما يقرب من 300 ألف فدان مزارع سمكية 90% منها استزراع عزب والبقية استزراع مياه مالحة، وتابع :" مصر تنتج ما يفوق 2 مليون طن من الأسماك سنوياً وفى خطة الدولة 2030 نتوقع إنتاج 3 مليون طن".

وأضاف "مصيلحى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر قناة "الحياة"، أن الاستزراع الخاص بالجمبرى، بدأ بمشروع بركة غليون وبعض المزارع السمكية المقامة في نطاق محافظة دمياط ومشروع قناة السويس، وبعض مفرخات القطاع الخاص وإنتاجنا يقرب من 2000 طن من الجمبرى.

وأشار "مصيلحى"، إلى أن الدولة المصرية تتوسع في الاستزراع السمكى، بشكل ممنهج ووفق خطة استراتيجية، خاصة وأن مصر تحتل المرتبة الثالثة عالمياً في إنتاج سمك البلطى.