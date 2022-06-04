شاهد دورة حياة السمك من داخل إحدى المزارع السمكية بالدقهلية.. فيديو

فريق المحافظات

تعد الأسماك بكافة أنواعها وجبة غذائية متكاملة لما تحتويه من فيتامينات وعناصر غذائية مفيدة، حيث يبحث عنها المصريين دائما، لذلك رصدت عدسات "اليوم السابع" أدق التفاصيل وأهمها في ذلك الشأن، خلال لقاءها بأحد ملاك المزارع السمكية في محافظة الدقهلية، عبر مركب صغير وجولة داخل مياه المزرعة لمعرفة دورة حياة السمك وطريقة تغذيته وتربيته.







وفي هذا الصدد، قال حسن صبح، وهو أحد ملاك المزارع السمكية والذي يعمل في مجال الاستزراع السمكي منذ 20 عاما، إن السمك له دورة حياة كاملة، ويتوقف عمره على طريقة الغذاء أو العلف.



وحدد "حسن"، موعد محدد يوميا لتغذية الأسماك، وقال إن الأسماك تنتظر موعد العلف يوميا، حيث يقوم يوميا بركوب القارب في التاسعة صباحا محملا العلف الخاص بالأسماك ويقوم بالتجديف بشكل طولي مع توزيع العلف أثناء رحلة التجديف، وتكون الأسماك منتظرة موعد وصوله.



وأكمل "حسن" حديثه مشيرا إلى أن دورة حياة السمك كاملة تتراوح ما بين 3 إلى 7 أشهر بحد أقصى، وتتوقف المدة على طريقة الغذاء المتبعة داخل كل مزرعة سمكية، فبعض الأشخاص يقومون بتقديم العلف للأسماك مرة واحدة فقط يوميا

والبعض الآخر يقوم بتقديمه مرتين يوميا وهذا يقلل من مدة الدورة السمكية داخل المزرعة، وتقل مدة الدورة عند العلف مرتين يوميا ويكون موعد خروجه عند ال3 أشهر، أما تقديم العلف مرة واحدة فقط يزيد من مدة الدورة وقد تصل إلى 7 أشهر.



وعن الفرق بين الأسماك البلدي والأسماك داخل المزارع، قال "حسن" إن الأسماك الموجودة داخل المزارع هي أسماك وحيدة الجنس فقط، ويقوم مالك المزرعة بإطعامها كما ذكرنا، أما الأسماك البلدي فهي ما تأكل وتتغذى من خير البحار ولا يقوم أحد بإطعامها.



وعن كمية الطعام والعلف المستخدمة داخل المزرعة، أكد أن مساحة المزرعة تتحكم في كل شئ، وأن الفدان الواحد يسع لكمية 5 آلاف سمكة وتستهلك من 20 إلى 30 طن خلال هذه الدورة.





اليوم-السابع-يرصد-مراحل-تغذية-السمك-ودورة-حياته-من-داخل-إحدى-المزارع-السمكية-(1)







اليوم-السابع-يرصد-مراحل-تغذية-السمك-ودورة-حياته-من-داخل-إحدى-المزارع-السمكية-(2)







اليوم-السابع-يرصد-مراحل-تغذية-السمك-ودورة-حياته-من-داخل-إحدى-المزارع-السمكية-(3)



