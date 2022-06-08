دونيتسك: تعرض منطقة مقر الحكومة لقصف مدفعي أوكراني

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أفادت بعثة جمهورية دونيتسك في لجنة مراقبة وقف إطلاق النار، اليوم الأربعاء بأن القوات الأوكرانية أطلقت النار على وسط مدينة دونيتسك.



وقالت البعثة في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم": "إن مركز مدينة دونيتسك وخاصة منطقة مقر الحكومة وساحة لينين، قد تعرض مرة أخرى للقصف المدفعي المكثف.



وأعلنت بعثة جمهورية جمهورية دونيتسك في لجنة المراقبة على وقف إطلاق النار في وقت سابق من هذا اليوم، أن القوات الأوكرانية قصفت مدينة دونيتسك 3 مرات، وفتحت النار على أحياء كويبيشيفسكي ولينينسكي وبيتروفسكي بالمدينة باستخدام القذائف من عيار 122 و 155 ملم.