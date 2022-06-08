دراسة بريطانية: معظم سكان لندن لا يريدون التخلى عن "العمل من المنزل"

كتبت رباب فتحى

أظهرت دراسة أن معظم سكان لندن الذين يعملون من المنزل يعتقدون أنه من غير المرجح أن يعودوا إلى المكتب لمدة خمسة أيام مرة أخرى لتجنب وقت وتكلفة الذهاب إلى المكتب بشكل أساسي ، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وتمثل التخفيضات في وسائل النقل العام وارتفاع تكلفة الأجور رادعًا رئيسيًا للعمال الذين يقومون برحلات يومية إلى المكتب ، في حين أن الاختناقات المرورية والتكلفة الباهظة للبنزين والديزل ، التي وصلت إلى ذروة جديدة هذا الأسبوع ، تجعل التنقل بالسيارة غير جذاب ، حسبما وجدت الدراسة.

وقال 10٪ فقط من العمال إنهم يعتقدون أنهم سيعودون إلى المكتب بدوام كامل مقارنة بـ73٪ الذين أخبروا باحثين من كلية كينجز كوليدج لندن للأعمال أن العمل من المنزل يومًا واحدًا على الأقل في الأسبوع سيكون سمة دائمة للحياة الحديثة.

وقدم المشاركون من كبار السن والشباب نفس الاستجابة الإيجابية للعمل من المنزل، كما فعل أولئك الذين صوتوا لحزب العمال والمحافظين ، على الرغم من أن عددًا أكبر من أنصار حزب المحافظين كانوا يؤيدون العمل من المنزل.

وقالت تارا رايش، الخبيرة فى إدارة الموارد البشرية بكلية كينجز كوليدج للأعمال: "أعطت فرصة العمل من المنزل للكثير من العاملين في لندن إحساسًا بالسيطرة أصبحوا حريصين على عدم التخلى عنه".

ومن بين أولئك الذين قالوا إنهم عانوا من آثار إيجابية من العمل فى المنزل، اعتبر تجنب التنقل اليومي أكبر فائدة بنسبة 80٪ ، تليها القدرة على إدارة المسؤوليات الاجتماعية المنزلية بنسبة 66٪ - مع 71٪ من النساء ذكرن ذلك باعتباره عامل مقارنة مع 60٪ من الرجال.

ومن المتوقع أن يثير التقرير قلق عمدة لندن، صادق خان، والمديرين التنفيذيين للنقل فى لندن، الذين يحتاجون إلى عودة الأشخاص إلى المستويات السابقة للتنقل اعتبارًا من العام المقبل، عندما تخطط الحكومة لجعل نظام النقل في العاصمة يمول ذاتيًا.