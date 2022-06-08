خارجية إيطاليا: دعم جهود الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى بشأن القمح الأوكرانى

كتبت: هناء أبو العز

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، أن بلاده تدعم جهود الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن القمح الأوكراني.

وأضاف الوزير دي مايو، في تصريح اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية (آكي)، أنه نتيجة للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، يتزايد انعدام الأمن الغذائي عالميا، وهي حالة طارئة عاجلة تكمن في مساعدة أوكرانيا على تصدير ملايين الأطنان من الحبوب والمواد الغذائية المحتجزة حاليا في صوامعها.

وأعلن دي مايو أنه في ظل هذا الأمر يعقد أول حوار وزاري متوسطي حول أزمة الغذاء، برئاسة مشتركة مع ألمانيا بصفتها الرئيس الدوري لمجموعة السبع، تركيا، بصفتها عضوًا في مجموعة العشرين، ولبنان، كونه البلد الذي تضرر بشدة من الأزمة، فضلا عن مشاركة المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة، شو دونيو.

وأوضح وزير الخارجية أن رئيس الوزراء الإيطالي تحدث عن هذا الأمر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مبيناً أن الجوع وانعدام الأمن الغذائي كانا دائمًا على رأس جدول الأعمال الدولي، لكن نادرا ما كان لنقص الغذاء تأثير مماثل على المستوى العالمي.