اليوم السابع
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حى العجمى بالإسكندرية يطلق مبادرة "احم الكائنات البحرية"

الأربعاء، 08 يونيو 2022 04:40 م
حى العجمى بالإسكندرية يطلق مبادرة "احم الكائنات البحرية" مبادرة حى العجمى
الإسكندرية -جاكلين منير

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أطلق حى العجمي برئاسة السيد موسي مبادرة بعنوان (احم الكائنات البحرية.. ضع المواد البلاستيكية في حاويات القمامة) والتي تهدف الي حماية الكائنات البحرية من المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام مثل العبوات والزجاجات والأكياس البلاستيكية، والتي لها من أضرار علي التنوع البيولوجي والكائنات البحرية.

وذلك فى إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بإقامة المبادرات والفعاليات وتفعيل المشاركة المجتمعية، وإشراك الشباب فى جميع المبادرات بأحياء الاسكندرية.

كما سيتم تنفيذها من خلال وضع بنرات توعية علي شواطئ العجمى وعمل حملات توعية لرواد الشواطئ لوضع المواد البلاستيكية في حاويات القمامة بمشاركة الشباب والأطفال.

يذكر أن المبادرة مقدمة من إدارة شئون البيئة بحى العجمى بمشاركة إدارة الشواطئ وبنك الأفكار وإدارة العلاقات العامة والإعلام بالحى.


الاسكندرية

حى العجمى

احياء الاسكندرية

الكائنات البحرية


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