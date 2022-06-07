مبادرة لتجميل حى العجمى بالإسكندرية بعنوان "أنا متطوع"

الإسكندرية - جاكلين منير

أطلق حى العجمى بالإسكندرية، مبادرة لتجميل الحى بعنوان "أنا متطوع"، وذلك فى إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بإقامة المبادرات والفاعليات وتفعيل المشاركة المجتمعية، وإشراك الشباب فى جميع المبادرات بأحياء الإسكندرية.

وقد انطلقت فعاليات اليوم الأول لمبادرة تجميل حى العجمى برئاسة السيد موسي، والتى تهدف لمكافحة التلوث البصرى الناتج عن استغلال الحوائط والأسوار فى الإعلانات المخالفة، حيث قام فريق القادة الاجتماعيين من طلاب جامعة الإسكندرية أعضاء وحدة التطوع بتنفيذ مشروع خدمة عامة بعنوان "أنا متطوع"، والذى استهدف دهان الأسوار والبلدورات، ضمن مشروعات وحدة التطوع بجامعة الإسكندرية.

وقد شارك فى المبادرة المختصين بالحي ومتطوعين من الإدارة العامة للجامعات بوزارة الشباب والرياضة، وفريق من القادة الاجتماعيين بجامعة الإسكندرية.