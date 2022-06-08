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حبس عاطل بسوهاج 4 أيام بتهمة حيازة 25 تذكرة هيروين

الأربعاء، 08 يونيو 2022 02:36 ص
حبس عاطل بسوهاج 4 أيام بتهمة حيازة 25 تذكرة هيروين مديرية أمن سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم من ضبط عاطل بحوزته كمية من مخدر الهيروين بلغت ما يقرب من 25 تذكرة وذلك قبل ترويجها بدائرة المركز وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه عملية الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة أخميم يفيد بورود معلومات أكدت صحتها التحريات عن قيام عاطل بالإتجار في المواد المخدرة وخاصة مخدر الهيرويين متخذا من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.وعلى الفور تم إخطار اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد على العمارى رئيس مباحث المديرية وتم تشكيل فريق بحث من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم وأسفرت الجهود عاطل يبلغ من العمر 41 سنة بحوزته 25 تذكرة لمخدر الهيروين وهاتف محمول  قبل ترويجها على العملاء وراغبى الكيف بدائرة المركز.

 

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه عملية الضبط والتحريات اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتف المحمول للتواصل بالعملاء والمبالغ المالية من حصيلة البيع تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.


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