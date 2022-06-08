حافظى على صحة أظافرك فى الصيف بـ 4 نصائح

كتبت نهير عبد النبى

تقصف الأظافر وضعفها من المشاكل التى تعانى منها السيدات دائما، وتبحث معظمهن عن طرق للحفاظ على الأظافر، وحسب ما ذكره موقع everydayhealth فإن هناك بعض النصائح التى يجب أن تتبعها السيدات للحفاظ على الأظافر وهى:



-البيوتين طالما أنك تتبعين نظامًا غذائيًا صحيًا ومتنوعًا، فلن تحتاجين إلى أي مكملات غذائية لضمان أظافر قوية، لكن ينصح بتناول الأطعمة التى تحتوى على البيوتين، لقد ثبت أن البيوتين مفيد في تقوية الأظافر وتنميتها ويوجد فى"اللحوم، المكسرات، البيض، البقوليات".



-حافظى على تقليم الأظافر الموضة هي أن يكون لديك أظافر أنيقة وذات مظهر طبيعي وقصر وليس مخالب طويلة ، يساعدك تقليم الأظافر بانتظام في الحفاظ على أظافر صحية وتجنب التمزق أو الكسر، ويعتمد معدل تقليم الأظافر على مدى سرعة نمو أظافرك، استخدمي ملفًا ناعمًا لتنعيم حواف أظافرك كجزء من عمليات تجميل الأظافر ، يمكنك أيضًا تلميع سطح أظافرك برفق، خاصةً إذا كنت تميل إلى الحصول على نتوءات.



-نظفى بفرشاة أظافر تخاطر العديد من النساء بالعدوى من خلال التنظيف الدقيق أسفل الأظافر باستخدام أدوات طويلة ومدببة ، سواء في المنزل أو أثناء عمليات تجميل الأظافر، و هذا النوع من العناية القوية بالأظافر هو باب مفتوح للعدوى البكتيرية أو الفطرية. بدلًا من ذلك ، افركي برفق باستخدام فرشاة أظافر قديمة الطراز للحصول على أظافر صحية.