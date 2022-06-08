جوتيريش: رئيس الجمعية العامة المنتخب سيركز على التضامن والاستدامة

كتبت : هند المغربي

هنأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الرئيس المنتخب للجمعية العامة للأمم المتحدة وسلط الضوء على الدور الحاسم للجمعية العامة للأمم المتحدة في عالم معرض للخطر.

وقال أمين عام الأمم المتحدة كوروشي يأتي بمنظور واسع للمنصب، وهو الإلمام بالأمم المتحدة، والخبرة في الاستدامة البيئية، والالتزام الثابت بالعمل متعدد الأطراف.

وأضاف الأمين العام: "أرحب بتركيز رئاسته على الحلول من خلال التضامن والاستدامة والعلوم، وأنا أعول عليه لمساعدتنا في التقدم عبر جميع نطق عملنا" مضيفا نتطلع إلى العمل معه في البحث عن حلول مستدامة، والسعي لتحقيق أهدافنا المشتركة، والدفاع عن قيمنا المشتركة."

ومن جانبه أعرب الرئيس الحالي للجمعية العامة، عبد الله شاهد، عن استعداده لتقديم الدعم الكامل للرئيس الجديد، مضيفاً أن الانخراط في الانتقال السلس قد بدأ بالفعل.

كما تحدث شاهد عن العمل الذي لا يزال ينتظر الجمعية العامة قبل مغادرته منصبه، بما في ذلك العمل على عملية متابعة "جدول أعمالنا المشترك،"-التقرير الأممي المعني بمستقبل التعاون الدولي.

وأشار شاهد ستجتمع الدول مرة أخرى في يوليو لحضور فعالية تحت عنوان "لحظة من أجل الطبيعة" التي ستركز على معالجة الحواجز الهيكلية التي تؤثر على جدول الأعمال البيئي والتنمية المستدامة والتعافي من جائحة كوفيد-19.

حيث انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة الهنجاري كسابا كوروشي، بالتزكية، لرئاسة دورتها السابعة والسبعين خلال حفل رسمي في نيويورك .

ووفق بيان الامم المتحدة عمل كوروشي كدبلوماسي لبلاده على مدى حوالي 40 عاماً، وخدم خلالها في ليبيا والإمارات واليونان ونيويورك كممثل دائم لهنجاريا، ويشغل حالياً منصب مدير الاستدامة البيئية في مكتب الرئيس الهنجاري، وسيترأس الهيئة الأممية بدءا من سبتمبر 2022.