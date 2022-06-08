جماليات الخط العربى فى صالون أوبرا الإسكندرية الثقافى الاثنين

الاسكندرية جاكلين منير

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر فى تمام السابعة من مساء الاثنين المقبل "صالون أوبرا الإسكندرية الثقافى"، وذلك تحت إشراف الفنان أمين الصيرفى مدير عام النشاط الثقافى بدار الأوبرا المصرية عن جماليات الخط العربى وذلك بمناسبة مرور 86 عاما على إنشاء مدرسة محمد إبراهيم للخط العربى.

يشارك فى الصالون كل من الدكتور محمد حسن مدس خطوط الوثائق والمخطوطات بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، ومحمد المغربي رئيس النقابة الفرعية للخطاطين بالإسكندرية، والمهندس بلال شرابية المشرف الفنى السابق على مدرسة محمد إبراهيم للخط العربى، ويدير اللقاء السيد عبد القادر.

ويسبق الندوة معرضا للخط العربى يضم أعمالا متميزة ونادرة لمؤسس المدرسة محمد إبراهيم وبعض الأعمال لمعلمى وخريجى وطلاب المدرسة.

يشار إلى أن صالون الأوبرا الثقافى هو أحد الخطوات التى تتضمنها الرسالة التنويرية للأوبرا، والهادفة إلى نشر الفنون والثقافة الجادة فى مختلف ربوع مصر، واستضافته للعديد من الرواد والقامات المصرية البارزة فى مختلف المجالات.