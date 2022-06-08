اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 يونيو 2022 11:21 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تعليم الغربية: انتظام طلاب الدبلومات الفنية فى اليوم التاسع من الامتحانات

الأربعاء، 08 يونيو 2022 10:42 ص
تعليم الغربية: انتظام طلاب الدبلومات الفنية فى اليوم التاسع من الامتحانات جانب من المتابعة
الغربية مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، في بيان له على انتظام طلاب الدبلومات الفنية في أداء الامتحانات التحريرية بنظاميها الثلاث والخمس سنوات بجميع لجان المحافظة في يومها التاسع، حيث يؤدي 40827 طالب وطالبة الامتحانات التحريرية في 136 لجنة على مستوى الغربية.
 
 
وأكد وكيل الوزارة أن الغرفة على تواصل مستمر بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، لمتابعة وتذليل أي عقبات أو مشكلات قد تحدث بأي لجنة من اللجان، وبما يضمن سير الامتحانات بشكل طيب وسليم.
 
 
كما وجه أيضا بضرورة تهيئة الأجواء المناسبة أمام الطلاب لآداء الامتحانات بكل يسر وسهولة بعيدا عن أى قلق أو توتر.
 


 

 


محافظة الغربية

امتحانات الدبلومات الفنية

الدبلومات الفنية

امتحانات 2022


الموضوعات المتعلقة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة