تعليم الغربية: انتظام طلاب الدبلومات الفنية فى اليوم التاسع من الامتحانات

أكد ناصر حسن وكيل وزارة التربية و التعليم بالغربية ، في بيان له على انتظام طلاب الدبلومات الفنية في أداء الامتحانات التحريرية بنظاميها الثلاث والخمس سنوات بجميع لجان المحافظة في يومها التاسع، حيث يؤدي 40827 طالب وطالبة الامتحانات التحريرية في 136 لجنة على مستوى الغربية.

وأكد وكيل الوزارة أن الغرفة على تواصل مستمر بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، لمتابعة وتذليل أي عقبات أو مشكلات قد تحدث بأي لجنة من اللجان، وبما يضمن سير الامتحانات بشكل طيب وسليم.

كما وجه أيضا بضرورة تهيئة الأجواء المناسبة أمام الطلاب لآداء الامتحانات بكل يسر وسهولة بعيدا عن أى قلق أو توتر.





