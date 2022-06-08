اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 يونيو 2022 05:30 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة ولديها أطفال من 12 لـ 18 عاما.. إنفوجراف

الأربعاء، 08 يونيو 2022 05:00 م
تعرف على الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة ولديها أطفال من 12 لـ 18 عاما.. إنفوجراف الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة ولديهم أطفال من 12 الى 18 عاما
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت وزارة التضامن الاجتماعي انفو جراف عن أعداد الاسر المستفيدة من تكافل وكرامة ولديها أطفال من سن 12 إلى 18 عاما في إطار حملة جوازها قبل 18 يضيع حقوقها.

التضاا
 
 
وتستمر وزارة  التضامن الاجتامعى فى بث رسائل حملة ضد زواج الأطفال تحت شعار "جوازها قبل 18 يضيع حقوقها"  ضمن إطار عمل برنامج "وعي" للتنمية المجتمعية وفعاليات حملة الوزارة التى تجوب المحافظات تحت شعار "بالوعى مصر بتتغير للأفضل".

وتهدف الحملة إلى تكوين رأى عام مناهض لزواج الأطفال وتوعية الأسر الأولى بالرعاية والمعرضة لخطر زواج أطفالها وما يترتب عليه من حرمان الزوجين وأطفالهما من حقوقهم الاجتماعية والمدنية والأخطار الصحية التى تواجه الإناث تحت سن 18 سنة جراء الحمل والولادة فى هذه السن، وتهدف أيضا إلى توضيح العلاقة بين زواج الأطفال والزيادة السكانية وزيادة الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على الأسرة والدولة وبناء رأى عام مؤيد لتجريم كل أشكال زواج الأطفال فى مصر.


التضامن

تكافل وكرامة

شروط تكافل وكرامة

جوازها قبل 18 يضيع حقوقها

اليوم السابع بلس


الموضوعات المتعلقة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة