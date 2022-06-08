"تصديرى الأغذية" يُشيد بقرار السماح بتصدير الفائض من 9 أصناف غذائية

كتب - إسلام سعيد

أشاد تميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، بقرار وزارة الصناعة والتجارة بالسماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي من الفول الحصى والمدشوش والعدس والمكرونة والقمح والدقيق بجميع أنواعه والزيوت والفريك والذرة، وذلك عقب مد قرار الحظر 3 أشهر أخرى.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الأصناف الواردة بالقرارين 141 و 142 لسنة 2022 كان محظور تصديرها نهائياً، لكن القرار الجديد لوزارة الصناعة رقم 335 لسنة 2022 يسمح باستثناء تصدير السلع التي بها فوائض تقدرها وزارة التموين بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة.

وأشار إلى أن تصدير الفول الحصى والمدشوش والعدس والمكرونة والقمح والدقيق بجميع أنواعه والزيوت والفريك والذرة يكون بعد موافقة وزارة التموين بعد التأكد من توافر كميات زائدة عن احتياجات السوق المصرية.

أصدرت وزارة الصناعة والتجارة قرار رقم 335 لسنة 2022 بمد العمل بالقرار 141 و 142 لسنة 2022 باستمرار حظر تصدير الفول الحصى والمدشوش والعدس والمكرونة والقمح والدقيق بجميع أنواعه والزيوت والفريك والذرة ولمدة 3 أشهر.

وجاء في نص المادة الثانية من القرار 335 لسنة 2022 بأنه يسمح تصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي من الأصناف الواردة بالقرارين 141 و 142 والتي تقدرها وزارة التموين بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة.