اليوم السابع
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أكرم القصاص
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تحت مظلة الجمهورية الجديدة.. انطلاق الحوار الوطنى مطلع يوليو المقبل.. إنفوجراف

الأربعاء، 08 يونيو 2022 08:01 م
تحت مظلة الجمهورية الجديدة.. انطلاق الحوار الوطنى مطلع يوليو المقبل.. إنفوجراف انطلاق الحوار الوطنى مطلع يوليو

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أعلنت إدارة الحوار الوطنى اختيار ضياء رشوان نقيب الصحفيين، منسقاً عاماً للحوار الوطنى بالإضافة إلى اختيار المستشار محمود فوزى الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رئيسا للأمانة الفنية للحوار الوطنى، لافتة إلى بدء أولى جلسات الحوار الوطنى في الأسبوع الأول من شهر يوليو القادم

وفى هذا الإنفوجراف  نستعرض أبرز النقاط:

أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب خريطة الحوار وآلياته وموعد انطلاقه

بدء أولى جلسات الحوار الوطنى خلال الأسبوع الأول من يوليو

الحوار الوطنى
الحوار الوطنى

 

اختيار ضياء رشوان منسقا عاما للحوار

 

المستشار محمود فوزى رئيسا للأمانة الفنية

 

يتشاور المنسق العام مع كل الأطراف لتشكيل مجلس أمناء

 

يضم مجلس الأمناء 15 عضوا من كل الأطراف والشخصيات العامة والخبراء

 

تعاون الأمانة الفنية مجلس أمناء الحوار فى العملية اللوجستية والتنظيمية

 

تعمل الأمانة الفنية على توفير كل المعلومات اللازمة لإدارة الحوار

 

يقتصر دور الأكاديمية الوطنية للتدريب على المهام التنظيمية واللوجستية

 

تستمر الأكاديمية فى اتباع نهج الحياد والتجرد بعيدا عن التدخل فى مضمون الحوار

 

استمرار استقبال طلبات المشاركة فى الحوار الوطنى وتلقى الرؤى والمقترحات

 

التسجيل للمشاركة عبر الموقع egyouth.com/ar/register

 

المقترحات والاستفسارات عبر واتساب 01025521555/ 01093888833


الحوار الوطنى

ضياء رشوان

المستشار محمود فوزى

الأكاديمية الوطنية للتدريب

الرئيس السيسى


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