تجديد حبس متهمين بسرقة سيارة نقل من أسفل عقار فى القطامية 15 يوما

كتب سليم على

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس شخصين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة سيارة نقل حال توقفها أسفل العقار سكنه.

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم، للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم سرقة السيارات فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات، ما تبلغ لقسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة السيارة ملكه "نقل" حال توقفها أسفل العقار سكنه، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما (سيارة "مبلغ بسرقتها")، وبحوزتهما (فرد خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار- كمية من مخدر الهيروين).

بمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وأقرا بقيامهما بإعادة السيارة لمالكها عقب مساومته، والتحصل منه على مبلغ مالى، وأضافا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وحيازتهما السلاح النارى المضبوط بقصد حماية نشاطهما الإجرامى، باستدعاء المجنى عليهما، اتهماهما بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.